Caduta Marc Gisin | gli aggiornamenti | nessuna lesione cerebrale grave per lo sciatore

Sci alpino - come sta Marc Gisin? Le condizioni dopo la Caduta in Val Gardena : il nuovo bollettino medico : Arrivano degli aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Marc Gisin dopo la bruttissima caduta di ieri durante la discesa libera della Val Gardena. Lo svizzero aveva perso i sensi dopo un forte impatto con la neve ed era stato soccorso dai medici in pista prima di essere trasportato all’ospedale di Bolzano tramite elisoccorso. Le notizie odierne sono molto confortanti considerando il bruttissimo schianto sulla Saslong: come ...

Sci alpino - frattura composta del bacino per Marc Gisin dopo la brutta Caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale a ...

LIVE Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 in DIRETTA : corsa interrotta - brutta Caduta di Marc Gisin. Kilde al comando : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La Saslong nella sua totale spettacolarità e difficoltà. Ieri si è tenuto il Super G con la vittoria di Aksel Lund Svindal ed oggi in Discesa libera il norvegese va a caccia del bis. È la sua pista (nove successi in carriera), perché nessuno come lui riesce a domare le difficoltà di uno dei tracciati più ...

Marc Marquez - video Caduta a Valencia/ MotoGp - il campione della Honda si lussa di nuovo la spalla - IlSussidiario.net : Marc Marquez, video caduta a Valencia nella gara di MotoGp: il campione della Honda si lussa di nuovo la spalla. Ultime notizie

VIDEO Marc Marquez - Caduta spaventosa nel GP di Valencia. Il campione del mondo dolorante alla spalla : Marc Marquez è caduto nel corso del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il campione del mondo è scivolato durante il sesto giro quando le condizioni della pista erano proibitive a causa della troppa acqua, lo spagnolo ha commesso un errore mentre si trovava in terza posizione e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Secondo caduta nel giro di 24 ore per il pilota della Honda che si è toccato la spalla sinistra dolorante. Di ...