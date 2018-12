Tim | Vivendi | cda non più rappresentativo | noi non siamo fondo speculativo

Tim - Vivendi vuole cacciare 5 consiglieri (Conti compreso) : “Non indipendenti”. E candida Bernabè e Galateri : Vivendi passa all’attacco su Tim. Proprio mentre il governo dà il via libera alla norma che incentiva la creazione di una rete unica nazionale, si riaccende lo scontro fra i soci dell’ex Telecom Italia (oggi Tim) in una partita che rischia di allungare i tempi per cablare il Paese. Il socio francese, controllato da Vincent Bolloré, ha chiesto ufficialmente la revoca di cinque consiglieri legati al fondo Elliott, proprietario del 8,8 ...

Tim - Vivendi al contrattacco : Un voto sulla revoca di cinque membri del cda della lista Elliott alla prossima assemblea degli azionisti. E' la richiesta avanzata da Vivendi in una lettera inviata oggi al board di Tim . I nomi ...

Tim - Vivendi chiede assemblea e candida Bernabè e Galateri in cda : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tim - Vivendi sferra l'attacco a Elliott : Vivendi rompe gli indugi e parte all'attacco del fondo Elliott per riprendersi la governance di Tim. La società francese, azionista dell'ex-monopolista delle tlc italiane con il 23,9%, ha mandato una ...

Tim - Vivendi chiederà assemblea per riprendersi controllo cda : Milano, 11 dic., askanews, - Vivendi torna all'attacco per riprendersi la maggioranza del cda di Tim, dopo il ribaltone di maggio quando la lista sponsorizzata dal fondo Elliott aveva avuto la meglio ...

Tim - si riaccende la battagliaVivendi : assemblea a gennaio : A Piazza Affari si riaccendono i riflettori sul titolo TelecomItalia (Tim), che oscilla tra l’1% e l’,15% di rialzo in tarda mattinata riportandosi sopra gli 0,555 euro per azione dopo che il gruppo Vivendi (primo socio col 23,94% del capitale), che fa capo a Vincent Bolloré, “ha deciso di scrivere” al Cda “prima della fine della settimana, per spingerlo a convocare un’assemblea il più presto possibile” sia per nominare nuovi revisori, sia ...

Tim - Conti : non dovremmo perder tempo a difenderci da Vivendi : Milano, 11 dic., askanews, - 'Siamo qui per difendere la nostra indipendenza, il nuovo piano, il nuovo management' e 'creare valore per tutti gli azionisti, nessuno escluso'. Nel giorno del nuovo ...

Tim - Conti : non dovremmo perder tempo a difenderci da Vivendi : Milano, 11 dic., askanews, - "Siamo qui per difendere la nostra indipendenza, il nuovo piano, il nuovo management" e "creare valore per tutti gli azionisti, nessuno escluso". Nel giorno del nuovo ...

Tim : Vivendi chiede a cda l'assemblea : ANSA, - MILANO, 11 DIC - Vivendi "ha deciso di scrivere al Consiglio" di Tim "prima della fine della settimana, per spingerlo a convocare un'Assemblea il più presto possibile per nominare i nuovi ...

Tim - Vivendi chiede l'assemblea per revocare i consiglieri Elliott : MILANO - Cambiano gli amministratori delegati, continua la battaglia per il controllo della Telecom. L'azionista francese di maggiroanza relativa, Vivendi, 'ha deciso di scrivere al Consiglio' di Tim '...

Tim - Vivendi chiede assemblea per nomina revisore e revoca amministratori Elliott : Vivendi torna all'attacco su Telecom Italia , che sollecita a nominare la nuova società di revisione e ripristinare una corretta governance . Il gruppo francese guidato da Vincent Bollorè, con una ...

Tim : Vivendi chiede a cda l'assemblea : ANSA, - MILANO, 11 DIC - Vivendi "ha deciso di scrivere al Consiglio" di Tim "prima della fine della settimana, per spingerlo a convocare un'Assemblea il più presto possibile per nominare i nuovi ...

Tim - Vivendi sulle barricate : "No allo scorporo della rete" : Primo giorno da ad di Tim per Luigi Gubitosi, eletto domenica a maggioranza dai consiglieri di Elliott, contrari quelli di Vivendi. Gubitosi ieri non ha fatto mancare la sua presenza in azienda e dopo ...

Tim : Gubitosi eletto nuovo a.d e direttore. Contrari i consiglieri di Vivendi - pronti a battaglia legale : La nomina dell'ex dirigente Rai al termine di un Cda molto teso e per la prima volta nella storia dell'azienda senza l'unanimità. A favore il Fondo americano Elliot che aveva già sfiduciato l'ormai ex ...