Strasburgo | morto Antonio Megalizzi

Morto Antonio Megalizzi - il giornalista ferito nell'attentato di Strasburgo : È Morto Antonio Megalizzi, il giornalista italiano rimasto gravemente ferito nell'attentato di Strasburgo di martedì sera.

Strasburgo - morto uno dei feriti nell’attentato : sale a 4 il numero delle vittime : Secondo l'ufficio del procuratore di Parigi, uno dei feriti gravi dell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo è morto, facendo salire il numero dei decessi a 4. Mistero sull'identità della vittima, e ci sarebbe anche una quinta persona in stato di morte cerebrale. Apprensione per Antonio Megalizzi.Continua a leggere

Spari al mercatino di Natale a Strasburgo : almeno 1 morto e diversi feriti - Parlamento Ue blindato : Spari in un mercato di Natale a Strasburgo. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, c’è stato un fuggi fuggi tra i turisti e ci sarebbero “diversi feriti”. La polizia non ha ancora confermato l’accaduto. “Spari nel centro di Strasburgo”. Lo twitta Alain Fontanel, vicesindaco della città francese. Secondo testimoni si temono vittime. Gli Spari si sarebbero verificati al mercato di Natale. L’area ...

