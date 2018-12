Sanità | povertà | “All’Inmp i pazienti italiani aumentati dal 6% al 43% in 10 anni

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sempre piùnegli ambulatori dedicati alle persone indigenti. In 10i connazionali che si sono rivolti all’Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della(Inmp) sono passati dal 6% al 43%. Dal 2008 ad oggi sono stati 450 mila gli accessi in questa struttura che offre cure alle persone in difficoltà, con 20 milaseguiti ogni anno.Dai migranti, che costituiscono la maggioranza, alle persone senza fissa dimora ma, sempre di più, anche pensionati che non arrivano alla fine del mese e persone rimaste sole senza (o con poco) reddito. A fare il quadro Concetta Mirisola, direttore generale dell’Inmp, oggi a margine del pranzo di Natale organizzato a Roma dall’Istituto per i propri“Questa giornata – ha detto Mirisola – è un momento di incontro con i nostri ...