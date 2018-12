Cesare Battisti | scatta l' ordine d' arresto in Brasile | il trionfo di Matteo Salvini

Cesare Battisti - le tappe della fuga in Brasile : Tra arresti, protezioni politiche, tentativi di fuga, la storia dal 2004 ad oggi della latitanza del terrorista, fino all'ordine di arresto di oggi,

Pericolo di fuga - ordinato l'arresto dell'ex terrorista Cesare Battisti : "Cesare Battisti deve essere arrestato per evitare il Pericolo di fuga in vista di un'eventuale estradizione". Il nuovo corso voluto da Jair Bolsonaro ha avuto conseguenze immediate sulla vicenda dell'ex terrorista dei Pac. A ordinarne l'arresto, con un provvedimento immediatamente esecutivo, è stato un magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano, Luis Fux. Che ha invece chiesto una decisione collegiale (pur definendosi ...

Il neo presidente del Brasile Bolsonaro all'Italia : 'Portate via Cesare Battisti - è un criminale' : ... a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia brasiliano Paulo Guedes, altri diplomatici italiani e l'editore della rivista Pietro Petraglia. 'Nessuna fuga assolutamente, in Italia possono ...

Bolsonaro contro Cesare Battisti : "Portate in Italia questo criminale" : "Abbiamo già molti banditi in Brasile, ora portate via questo criminale. Fosse stato per me Battisti sarebbe già in Italia". È quanto ha detto il neo presidente del Brasile Jair Bolsonaro all'ambasciatore Italiano in Brasile, Antonio Bernardini, nella cerimonia per i 25 anni della rivista italo-brasiliana.Secondo il neopresidente carioca, Battisti "è stato protetto dai governi di sinistra, ma questo non si ...