Anzaldi | Salvini non ha fatto nulla per prevenire disordini tedeschi

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Roma – “Davanti a una citta’ ferita, con zone letteralmente devastate e poste sotto assedio da circa novemila tifosi, devono essere accertate le responsabilita’ del ministro dell’Interno”, lo chiede in una nota Michele, deputato del Partito Democratico, in un’interrogazione al ministro dell’Interno depositata questa mattina alla Camera dei Deputati.“La Capitale e’ stata devastata e paralizzata per un’intera giornata per lo svolgimento di una partita di calcio. Gia’ dalla mattina di ieri- spiega il deputato Dem- si sono verificati momenti di tensione con il lancio di bombe carta e il conseguente diffondersi del panico tra i passanti, alcune piazze sono state delimitate a causa delle numerose bottiglie in vetro a terra, nonostante fin dalla sera precedente fosse stato disposto il divieto di vendita di ...