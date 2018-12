Jordan | 5 anni | costretto a dormire per terra e a vivere con una fetta di pane al giorno

caffeinamagazine

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Questa storia che vi stiamo per raccontare è a dir poco sconvolgente e vi farà indignare. Ciò che questa donna è stata capace di fare a un bambino è deplorevole.Tammi Bleimeyer, 37, hail suo figliastroBleimeyer ain uno stanzino sotto le scale, quello stanzino che la famiglia chiamava “la stanza di Harry Potter”. Intorno al materasso, che era buttato a, c’era circuiti elettrici scoperti e unghie. Altro che stanza di Harry Potter, quello era praticamente un loculo e il povero bimbo, di appena 5, era obbligato alì. Ma questo è il minimo. Perché la donna non faceva mangiare il bimbo che, quando è stato trovato, era in condizioni peggiori di un sopravvissuto all’olocausto. Pesava appena 13 chili ed era davvero scheletrico come mostrano le foto che potete vedere qua sotto. Attenzione, sono immagini molto forti e potrebbero disturbare la ...