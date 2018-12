Ecco tutti i brand che hanno premiato i dipendenti con un bonus | oltre la 13esima!!!

Trono Over - la dama lascia tutti a bocca aperta : Ecco come si è presentata alla sfilata : Al Trono Over di Uomini e Donne è tempo di un’altra sfilata. sfilata particolare. Intanto perché il tema è ‘Elisir e Seduzioni’ e poi perché, come precisato da Maria De Filippi, ci sono state proteste da parte di qualche signora perché i voti accumulati nella precedente sfilata erano stati dati da un parterre maschile la cui composizione ora è decisamente cambiata, quindi si è deciso di far sfilare nuovamente le partecipanti già votate ...

TIM regala buoni sconto per La Feltrinelli e Interflora a tutti i clienti : Ecco l’ennesimo regalo di Natale dell’operatore : Anche voi state cercando di scegliere e acquistare i regali di Natale per i vostri amici, conoscenti, famigliari e per le vostre anime […] L'articolo TIM regala buoni sconto per La Feltrinelli e Interflora a tutti i clienti: ecco l’ennesimo regalo di Natale dell’operatore proviene da TuttoAndroid.

GF Vip 3 : diciottesima finale nella storia del format. Ecco tutti gli ascolti dal 2000 al 2018 : Alberto Mezzetti e Barbara D'Urso - finale Grande Fratello 2018 Con la proclamazione del vincitore, si chiude il Grande Fratello Vip 2018, ma l’ultimo verdetto spetta all’Auditel per il definitivo epilogo di questa terza edizione, realizzata dopo pochi mesi dalla versione ‘Nip’ condotta da Barbara D’Urso. Il reality di Ilary Blasi arriva all’ultima puntata con ascolti inferiori rispetto alle altre due ...

Il giro del mondo in 119 giorni in Crociera : Ecco tutti i DETTAGLI dell’attesissima World Cruise - ITINERARIO e PREZZI [VIDEO] : MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato e leader di mercato in Europa, Sud America, Sud Africa e Golfo Persico, annuncia oggi l’apertura delle vendite per l’attesissima World Cruise del 2021. L’irripetibile esperienza di una Crociera attorno al mondo – le cui edizioni 2019 e 2020 sono quasi sold out – vedrà gli ospiti imbarcarsi a bordo di MSC Poesia per un viaggio di 119 giorni con partenza il 5 gennaio 2021 da ...

Bayern - Robben spiazza tutti : “Ecco cosa farò a fine stagione” : In un incontro coi tifosi a Sabener Strasse, il quartier generale del Bayern Monaco, Arjen Robben ha spiegato la decisione di lasciare il club in estate: “Questo è un passo serio della mia vita e carriera calcistica. Ovviamente, la decisione non è stata presa in un giorno ma ponderata e ragionata. Penso che ora sia il momento giusto per lasciare il Bayern. Sono contento che sia stato deciso tutto con anticipo e ora posso godermi gli ...

Tiro a segno – Campionato d’inverno 2018 : Ecco tutti i vincitori : Si conclude a Milano la 3ª edizione del Campionato d’inverno 2018 di Tiro a segno: ecco tutti i vincitori Conclusa a Milano la terza edizione del Campionato d’inverno 2018. Si è aggiudicata il titolo di campione nella specialità di carabina a 10 metri Nicole Gabrielli (Appiano San Michele) che con grande determinazione ha raggiunto colpo dopo colpo la cima del podio (247.8). Dietro l’atleta altoatesina si è piazzato ...

Spray al peperoncino durante i concerti trap - una ‘moda’ non nuova. Ecco tutti i casi : Spruzzare nell’aria Spray al peperoncino durante i concerti indoor non è una novità, Ecco tutti i casi dell’ultimo anno Spray al peperoncino e concerti trap, la lista dei precedenti è lunga. Considerando l’arco temporale da settembre 2017 a settembre 2018 si sono registrati almeno 5 episodi di uso indiscriminato di una bomboletta urticante sotto al palco di un evento live indoor. E gli episodi hanno coinvolto indistintamente ...

Papa : dire 'Eccomi' come Maria è antidoto a egoismo e peccato. Stare con Dio non vuol dire che tutti i problemi vanno via : Lo sottolinea il Papa prima di celebrare l'Angelus con i fedeli e i pellegrini arrivati in piazza San Pietro da tutto il mondo per festeggiare l'Immacolata Concezione. 'Ecco l'atteggiamento sapiente: ...

Noir in Festival : Ecco tutti i vincitori dell'evento : ... evento che ha saputo portare nelle location di Como e Milano, il genere Noir in tutte le sue forme: dal cinema alla televisione, dalla letteratura alla cronaca. Durante la cerimonia di premiazione ...

Arriva il Serale di Uomini e Donne! Ecco tutti i Dettagli! : Sembra che Uomini e Donne verrà mandato in onda in prima serata! Ecco tutto quello che c’è da sapere sul dating show di Maria De Filippi in versione Serale! Tra i corridoi della rete privata si mormora che molto presto Maria De Filippi, in collaborazione con Raffaella Mennoia stiano progettando di spostare il loro programma di punta, ovvero Uomini e Donne in prima serata. Che cosa c’è di vero in questa notizia? A sganciare la bomba, ...

L’Intelligenza Artificiale supera l’uomo : Ecco AlphaZero - il nuovo programma che batte qualsiasi essere umano in tutti i giochi : Si chiama AlphaZero ed è un programma di Intelligenza Artificiale per computer che è in grado di battere gli esseri umani in tutti i giochi da tavolo, compresi anche quelli più difficili e che richiedono ragionamento e previsioni, come gli scacchi, Go e shogi, ovvero gli scacchi giapponesi. Il programma, realizzato dall’azienda inglese DeepMind è stato descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Science: è in grado di imparare da ...

Voglia di ‘mangiare di baci un bimbo’? Non tutti provano questa dolce sensazione : è l’aggressività tenera - Ecco di cosa si tratta : A quanti capita di aver Voglia di ‘stritolare in un abbraccio’ il proprio cagnolino, il proprio gattino o ancor meglio di ‘mangiare’ di baci un bimbo o di ‘sommergerlo’ di carezze e buffetti sulle guance paffutelle? Non si tratta di un’attitudine di tutti, ma è un vero e proprio un fenomeno definito ‘cute aggression‘, ovvero aggressività tenera. E’ solo dal 2015 che si è iniziato a ...

Ecotassa sulle automobili : Ecco perché è la cosa più giusta (per tutti) che il governo potesse fare : Oggi ci ritroviamo a dover spezzare una lancia a favore di un emendamento incluso nella manovra del governo, ovvero quello riguardante l’Ecotassa sulle automobili. Senza per questo voler smentire le posizioni con cui MeteoWeb ha fortemente stigmatizzato alcune proposte del governo che consideriamo antiscientifiche, come quelle in merito ai vaccini. Ma la manovra, con l’Ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze ...

Epic Games rende ufficiale l'arrivo di Creativa su Fortnite : Ecco tutti i dettagli della nuova modalità : Dopo essere stata anticipata da alcuni rumor circolati nel pomeriggio di oggi, la modalità Creativa trova conferma della sua esistenza grazie a un post pubblicato da Epic Games sul profilo Twitter di Fortnite, nel quale svela inoltre i dettagli di questa inedita playlist.Come riporta la nota diffuso dagli sviluppatori sul blog del gioco, la modalità Creativa sarà disponibile dal 6 dicembre e permetterà di progettare partite, gareggiare ...