Atletico Paranaense vince C Sudamericana

Coppa Sudamericana : l’ Atletico Paranaense trionfa ai rigori : L’Atletico Paranaense si è aggiudicato la Coppa Sudamericana , equivalente Conmebol dell’Europa League, superando in finale i colombiani dello Junior Barranquilla ai rigori . Dopo i supplementari il match si è chiuso sull’1-1, stesso risultato della finale di andata. Lo Junior ha sbagliato con Barrera, nei tempi supplementari, il rigore che avrebbe dato la vittoria alla sua squadra: è stato l’ottavo errore dal ...

Atletico Paranaense-Atletico Junior - a chi andrà la coppa? : Atletico Paranaense-Atletico Junior sarà la gara che assegnerà la coppa sudamericana 2018. All’andata il match si è concluso con un pareggio.Atletico Paranaense-Atletico Junior, all’arena de Baixada, assegnerà la coppa sudamericana nel ritorno della finale dopo il pareggio per 1-1 in terra colombiana.La 17esima edizione ha visto arrivare in finale i brasiliani del furacao contro i rojiblancos di Baranquilla, entrambe alla prima ...