Talent Scout Mondo Calcio – Takefusa Kubo – l’apprendista di Messi

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)sognando, classe 2001, è il futuro delgiapponese. Sfacciato, svelto e intraprendente studia dacon un occhio ad Oliver Hutton.Ilino nipponico è stato la causa del blocco del mercato dei trasfementi imposto dalla Fifa al Barcellona. Nel 2010 infatti il piccoloè stato ingaggiato dai blaugrana che rimangono estasiati dal suo enorme potenziale.Dopo aver trascorso 5 anni nelle giovanili del Barcellona dove ha avuto l’occasione di studiare un altro tipo dia fianco a grandi campioni è rientrato in patria e attualmente milita nel Yokohama Marinos dove sta sfoggiando quanto di buono imparato in questi anni di apprendistato.Mancino come il suo mentore, l’inarrivabile Lionel, è, al pari dell’argentino, piccolo di statura e dotato di un dribbling rapido e secco oltre che di una certa abilità nei calci ...