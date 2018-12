L' attrice de ' Il Mondo di Patty' violentata sul set a 16 anni | la video confessione

"Il Mondo di Patty' - l'attrice Thelma Fardin contro Juan Darthés : "Mi ha violentata a 16 anni" - Sky TG24 - : l'attrice argentina, conosciuta per aver recitato nella serie "Il Mondo di Patty", ha accusato il collega in un video in cui racconta i dettagli del presunto stupro. Solidarietà del movimento NiUnaMenos e delle attrici argentine, che si sono fatte fotografare con ...

Thelma Fardin - l'attrice de "Il mondo di Patty" denuncia per stupro il collega Juan Darthés : Quando è stata violentata aveva 16 anni. Era il 2009 e si trovava in tournée, in Nicaragua. Thelma Fardin , una delle protagoniste della nota telenovela 'Il mondo di Patty', ha scelto di raccontare ...

«Il mondo di Patty» - video-denuncia di Thelma Fardin - l'attrice coprotagonista : «Io violentata a 16 anni da un collega 45enne» : Un altro caso di denuncia di violenza sessuale. Un'altra ragazza, un'attrice argentina, che dopo anni, 9, trova il coraggio di denunciare - per molestia e stupro - l'uomo che l'ha violentata. Sul web ...

«Il mondo di Patty» - video-denuncia dell'attrice coprotagonista : «Io violentata a 16 anni da un collega 45enne» : Un altro caso di denuncia di violenza sessuale. Un'altra ragazza, un'attrice argentina, che dopo anni, 9, trova il coraggio di denunciare - per molestia e stupro - l'uomo che l'ha violentata. Sul web ...

Il mondo di Patty - l’attrice racconta : “Violentata a 16 anni. Mi ha penetrato nonostante dicessi “i tuoi figli hanno la mia età”” : Baci sul collo, sesso orale e penetrazione con forza tra le urla della ragazza violentata. Il violentatore è un attore 45enne, lei è invece un’attrice all’epoca del fatto ancora minorenne. La nuova confessione in diretta social che sconvolge il web l’ha pubblicata Thelma Fardin, 26 anni, volto molto celebre della tv argentina, in Italia nota per Il mondo di Patty. La Fardin in lacrime, seduta su un letto, ha raccontato ciò che è accaduto nel ...

Chi è Thelma Fardin - l'attrice de 'Il Mondo di Patty' violentata sul set? : Proprio nel Mondo della televisione ottiene il maggior successo con ruoli via via più importanti in serie tv. Il successo planetario arriva con il ruolo di Giusy ne 'Il Mondo di Patty', serie ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : Francesca Lollobrigida - una primattrice consumata in Giappone : La seconda tappa di Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone) fa già parte dell’album dei ricordi e per Francesca Lollobrigida gli scatti sono quelli che rimangono nel cuore e nel cervello. La tre giorni nipponica del Tomakomai Highland Sports Center ha permesso all’atleta nostrana di entrare di diritto nel gotha della specialità. Se si guarda indietro, a quelle lacrime di PyeongChang (Corea del Sud), sembra passato un ...