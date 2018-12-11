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Traffico Roma del 11-12-2018 ore 19 | 30

Traffico Roma del 11-12-2018 ore 19 | 30 VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 11-12-2018 ore 19:30 (Di martedì 11 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANDIAMO SUBITO A VEDERE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, , IN CARRIATA INTERNA ALLE CODE GIA’ PRESENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA LA NOMENTANA E L’USCITA PER LA Roma L’AQUILA SI AGGIUNGONO QUELLE TRA ARDEATINA E E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA SULLA CRISTOFORO COLOMBO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA AUTO IN COLONNA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIA PER LAVORI TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO SULLA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO A24 E TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE CHI PROVIENE DAL RACCORDO E SI TROVA SUL ...
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