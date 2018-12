Ora Trump ha difficoltà a trovare un nuovo capo dello staff da umiliare

Dopo il caos - per i gilet gialli è l'Ora del dialogo. Trump ed Erdogan sostengono i manifestanti : Le persone non vogliono pagare tanti soldi, molti ai Paesi del terzo mondo, che sono governati in maniera discutibile,, forse per proteggere l'ambiente. Scandiscono 'vogliamo Trump', amo la Francia'. ...

Trump a case auto tedesche : Ora no dazi : ANSA, - WASHINGTON, 5 DIC - Donald Trump ha rassicurato i dirigenti delle tre case automobilistiche tedesche incontrati alla Casa Bianca di non avere piani immediati per imporre dazi sulle loro auto. ...

Trump evoca ancOra dazi contro la Cina : 3.52 Trump continua a lanciare messaggi contrastanti su una possibile intesa commerciale con Pechino dopo la tregua del G20, evocando sempre la ritorsione dei dazi. "Avremo o un accordo vero con la Cina o nessun accordo e a questo punto imporremmo rilevanti tariffe contro i prodotti cinesi inviati negli Usa. "Alla fine, io credo-ha scritto Trump in un tweet-faremo un accordo, ora o in futuro. La Cina non vuole dazi!"

Trump : per Ora no dazi su auto tedesche : 2.29 Donald Trump ha rassicurato i dirigenti delle tre case automobilistiche tedesche incontrati alla Casa Bianca di non avere piani immediati per imporre dazi sulle loro auto. Lo scrive il New York Times. I costruttori tedeschi hanno descritto i colloqui come amichevoli, anche se non hanno prodotto alcun risultato concreto. I partecipanti alla riunione hanno affermato che il rischio di tariffe punitive sulle auto tedesche sembra essersi ...

Al G20 accordo tra Usa e Cina : tregua commerciale di 90 giorni. Xi e Trump si incontreranno ancOra : ... "possono e devono" assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle loro "crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo", avendo "più interessi comuni che differenze". ...

Dazi : perché Trump Ora vuole colpire anche le auto : La reazione del presidente Usa arriva dopo la decisione di Gm di chiudere 5 stabilimenti in Nord America per trasferire la produzione all'estero

GM taglia impianti e lavOratori : mossa anti-Trump o alleanza in vista? : Assumiamo queste decisioni ora mentre l'economia e' ancora forte e mentre la società è forte'. Negli Usa le possibili chiusure entro il 2019 riguardano due impianti in Michigan, uno in Ohio e uno in ...

General Motors - schiaffo a Trump : chiude cinque stabilimenti e taglia oltre 14 mila lavOratori : 'Assumiamo queste decisioni ora mentre l'economia è ancora forte e mentre la società è forte' aggiunge Barra, spiegando la tempistica della decisione con la volontà di Gm di precedere il mercato. Si ...

Carovana migranti - Trump : “Se necessario chiudiamo confine in modo permanente. Ora il Messico li rimpatri - sono criminali” : “Chiuderemo il confine” con il Messico “in modo permanente, se necessario”. Il giorno dopo l’assalto tentato da gruppi di migranti della Carovana proveniente dal centro America al confine vicino Tijuana per entrare negli Stati Uniti, Donald Trump torna a puntare il dito contro Città del Messico e invita il Congresso a elargire i fondi per la realizzazione del muro. Le autorità messicane “dovrebbero rimpatriare ...

Trump è in vantaggio. La guerra dei dazi con la Cina porta risultati - per Ora - : ... nemico strategico che entro il 2030 potrebbe superare per dimensioni l'economia americana e contemporaneamente diventare la potenza mondiale di riferimento " un confronto che passa dalla trade ...

Trump - come ignOrare un brutale assassinio e difendere Riad : Grandioso! È come un corposo taglio alle tasse per l'America e il Mondo. Divertitevi...E grazie all'Arabia Saudita, ma scendiamo, coi prezzi, ancora di più». rapporti con l'arabia saudita 17 novembre ...

Trump Ora avverte i migranti : "Pronti a usare forza letale" : Donald Trump usa il pugno di ferro. Il presidente degli Stati Uniti conversando con alcuni cronisti ha parlato di uso della 'forza letale' contro i migranti che stanno per arrivare alla frontiera con ...

Un giudice ferma ancOra Trump sull'immigrazione : I magistrati sono di nomina politica e Jon Tigar è stato nominato da Barack Obama nel 2012. Come nella battaglia sul 'muslim ban' , l'azione di associazioni per diritti civili e giudici nominati da ...

Turchia - Trump : Ora no estradizione Gulen : 18.50 Il presidente Usa Trump esclude, per il momento, l'estradizione di Fethullah Gulen,l'imam che il governo turco accusa di aver organizzato il fallito colpo di Stato del 2016 contro il presidente Erdogan. "Non è oggetto di considerazione". A proposito di Erdogan, Trump ha poi aggiunto:"E' un mio amico, è un uomo forte e intelligente".