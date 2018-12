Da Eros Ramazzotti a Salmo e Anastasio | tutte le certificazioni FIMI

Si aggiungono 14 date per il tour mondiale di Eros Ramazzotti : Roma, 11 dic. , askanews, - Sessanta show con date in Nord e Sud America. Eros Ramazzotti toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, ...

Nuovi concerti di Eros Ramazzotti a Verona e Taormina - in radio arriva In primo piano : biglietti in prevendita : I concerti di Eros Ramazzotti per Vita ce n'è si fanno sempre più numErosi. Al calendario già ricchissimo di appuntamenti, si aggiungono altri 14 spettacoli di cui ben 6 riservati all'Italia. L'artista romano sarà infatti all'Arena di Verona l'11, 12 e 14 settembre e al Teatro Antico di Taormina il 3,4 e 6 agosto. I biglietti sono in prevendita dalle 12 dell'11 dicembre, mentre nella mattinata del 12 sarà disponibile il videoclip di In primo ...

Eros Ramazzotti si esibirà al Lucca Summer Festival 2019 : Il 16 luglio The post Eros Ramazzotti si esibirà al Lucca Summer Festival 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Eros Ramazzotti e gli Scorpions al Lucca Summer Festival nel 2019 : info biglietti : Annunciati Eros Ramazzotti e gli Scorpions al Lucca Summer Festival nel 2019; per la rock band quella del 27 luglio prossimo sarà una data esclusiva in Italia del loro Crazy World Tour. La direzione della kermesse musicale a Lucca ha da poco inserito nuove date dopo le prime annunciate, e questa volta riguarda la band dai 50 anni di carriera e gli oltre 100 milioni di dischi venduti. Quella degli Scorpions al Lucca Summer Festival sarà ...

Inarrestabile il tour di Eros Ramazzotti per Vita ce n’è - si aggiungono nuove date in America : Il tour di Eros Ramazzotti per Vita ce n'è sembra non volersi fermare. Dopo le prime date annunciate, l'artista romano si dice pronto ad allungare il calendario con altri appuntamenti che condurrà nelle Americhe. Si tratta dei concerti legati al supporto di Vita ce n'è, sua ultima prova di studio nella quale ha voluto già inserire una nota internazionale attraverso i duetti con Luis Fonsi e Alessia Cara. La prevendita dei biglietti per le ...

Una storia importante è il nuovo singolo di Giorgia con cameo di Eros Ramazzotti (testo e audio) : Si intitola Una storia importante il nuovo singolo di Giorgia, disponibile in radio da venerdì 7 dicembre e già acquistabile in digital download. Una storia importante è la canzone di Eros Ramazzotti datata 1985 che Giorgia ha voluto interpretare nell'album di cover Pop Heart. Il cuore pop della cantante italiana ha trovato terreno fertile per una serie di cover, successi italiani ed internazionali particolarmente cari a Giorgia. Tra le ...

Video e testo della canzone di Natale di Radio Deejay con Francesca Michielin ed Eros Ramazzotti : La canzone di Natale di Radio Deejay con Francesca Michielin ed Eros Ramazzotti irrompe on air a partire dal 3 dicembre e con due voci d'eccezione. Il titolo scelto per il brano speciale e dedicato alle festività è riscritto da Rocco Tanica degli Elio e Le storie tese e su base di Back For Good dei Take That. Il Video che accompagna 25 dicembre è realizzato da Matteo Curti con la collaborazione di PostAtomic. La clip è disponibile dal 3 ...

Giorgia omaggia Eros Ramazzotti con la cover di “Una storia importante” : In radio da venerdì 7 dicembre “Una storia importante”, nuovo singolo estratto dall’album di Giorgia “POP HEART”, uscito lo scorso 16 novembre per Microphonica srl / Sony Music. Ad arricchire il brano il cameo di Eros Ramazzotti. Presentato al Festival di Sanremo nel 1985 e scritto dallo stesso Eros Ramazzotti, Piero Cassano e Adelio Cogliati, “Una storia importante” è un brano intenso ed iconico, che ha segnato in modo indelebile l’esordio del ...

Eros Ramazzotti e Salmo in vetta alla classifica FIMI del 30 novembre - mentre i concorrenti di XF12 trionfano tra i singoli : La classifica FIMI del 30 novembre per gli album e i singoli più venduti in Italia nella settimana. Al primo posto degli album più venduti c’è Eros Ramazzotti con Vita Ce N’è, il nuovo progetto musicale dell’artista a distanza di tre anni dal precedente album in studio intitolato Perfetto. Al secondo posto sul podio Salmo, che ha occupato la vetta per ben due settimane con il suo album Playlist già certificato disco di platino. Terza ...

Intanto, continua il successo dell'album Vita ce n'è, uscito in più di 100 paesi del mondo e dedicato all'amico fraterno Pino Daniele, ...

Eros Ramazzotti a Radio Subasio - fra confessioni e Vita ce n’è | 30 novembre : Eros Ramazzotti sarà ospite il 30 novembre 2018 di Radio Subasio grazie allo spazio Per un’Ora d’Amore. L’artista italiano si racconterà a tutto tondo, parlando anche del suo ultimo album Vita ce n’è. Il quindicesimo lavoro discografico e appena pubblicato, una raccolta di 14 canzoni che Eros Ramazzotti ha realizzato anche grazie a featuring internazionali e collaborazioni interessanti. Eros Ramazzotti ospite di Per ...

Eros Ramazzotti - Vita ce n'è : "Il brano per Aurora? Oggi è una donnina" : 'È un tour faticoso ma mi piace l'idea di girare di nuovo il mondo e ripartire dopo 2 anni. Quando hai figli e famiglia è un po' più dura, però pensando che Marica ha fatto tutto il tour sto ...

Recensione di Vita ce n'è di Eros Ramazzotti - le nuove esplorazioni sonore del cantautore italiano : La sua aspirazione è sempre stata il mondo intero. Per questo, il 17 febbraio, partirà da Monaco il tour per portare 'Vita ce n'è' di Eros Ramazzotti sui palchi internazionali. Ti potrebbero ...