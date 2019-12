Calcio femminile | Serie A | top&flop del tredicesimo turno

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 17 dicembre 2012) Come ogni lunedì Olimpiazzurra decreta i migliori e i peggiori deldisputato nel week-end dellaA di. Andiamo a vedere i top&flop del, caratterizzato da ben cinque rinvii causa neve. PROMOSSE Torres: le sarde non sbagliano un colpo e colgono la tredicesima vittoria consecutiva, battendo il Riviera di Romagna. Non ci sono rivali che tengono, le rossoblu sono pronte a portarsi a casa l’ennesimo trofeo. Immense! Lazio: le aquilotte si fanno sorprendere nei minuti iniziali dal Grifo Perugia, andando sotto di due gol, ma poi recuperano portandosi a casa un punto che serve a ben poco, visto la situazione di classifica delle due squadre. Servono assolutamente dei rinforzi per tentare di rimanere nella massima. BOCCIATE Riviera di Romagna: le romagnole sono in un periodo di crisi, quattro sconfitte nelle ultime gare sono troppe per ...

Gazzetta_it : Sport femminile, finalmente la svolta: le atlete diventano professioniste - Inter_Women : ?? | RISCALDAMENTO Pochi minuti al calcio d'inizio di #InterWomen - #Milan femminile: siete pronti? - GranGalaAIC : Il #GranGalàdelCalcio premia le protagoniste del calcio femminile, la novità dell’edizione 2019! ???? Una #top11 da… -