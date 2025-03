Ilgiorno.it - Muore in Casa di riposo. Il figlio solleva dubbi: il pm apre un’inchiesta

Una settimana dopo l’ingresso indi, aveva iniziato a stare sempre peggio. Un deperimento visibile, alimentazione ridotta al minimo e disidratazione, accompagnate da ulteriori complicazioni, a cui ilha assistito giorno dopo giorno, cercando invano pareri e aiuti. Un peggioramento progressivo fino al pomeriggio di sabato scorso quando Mariacristina Immacolata Villa, pensionata di Giussano di 73 anni, ha smesso di vivere, all’interno della Rsa Zaffiro di Carugo, dove era ricoverata da fine febbraio. Un mese di degenza nelladi, durante il quale si sono man mano moltiplicate le perplessità nel, che nel fine settimana si è presentato dai carabinieri di Mariano Comense per presentare un esposto con il quale chiede all’autorità giudiziaria di fare chiarezza sulle cause del veloce tracollo della madre e sulle cause del decesso.