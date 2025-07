Hocus Pocus 3 che succede? Sarah Jessica Parker aggiorna finalmente sul sequel

Dopo il discreto successo in streaming del precedente capitolo, Parker ha riacceso le speranze dei fan per un nuovo film della saga Sarah Jessica Parker è apparsa a "Watch What Happens Live!" e le è stato chiesto qualche aggiornamento in merito alla possibilitĂ di vedere prima o poi Hocus Pocus 3, di cui la Disney aveva annunciato lo sviluppo due anni fa. Da allora, lo studio ha mantenuto un silenzio quasi totale sul sequel dell'amata saga fantasy. L'attrice, tuttavia, ha detto di essere piĂą che felice di tornare nel proprio ruolo. "Non ci sono altri sviluppi se non che ci piacerebbe farlo", ha aggiornato Parker. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

