' Cesena chiama Roma' Partito liberaldemocratico | Operazione di maquillage per coprire difficoltà gestionali

"Il Partito Liberaldemocratico non ha certo simpatie politiche per il Governo Meloni. Lo diciamo senza ambiguitĂ : critichiamo da sempre un'impostazione che alimenta lo scontro ideologico e scarica sui territori responsabilitĂ non governate. Ma proprio perchĂ© non siamo tifosi, possiamo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Partito Liberaldemocratico: "In piazza per la Palestina a senso unico, scelta non a caso la giornata dell'Europa" - "Anche Cesena avrà la sua manifestazione a sostegno della Palestina. La data del 9 maggio non è casuale; essa è infatti la giornata dell’Europa, e si capisce bene come per buona parte dei promotori dell’iniziativa l’Europa sia un tema secondario quando non da osteggiare.

Partito Liberaldemocratico: "La videosorveglianza con lettura delle targhe, 10 anni di attesa e ancora nulla" - "Il progetto rete Man e Videosorveglianza parte 10 anni orsono. Del progetto iniziale si ricorda l’importo inusitato di 10 milioni di euro, le circa 500 telecamere, la lettura delle targhe poste nei principali snodi viari per la rilevazione degli autoveicoli attenzionati.

Pri, Partito Liberaldemocratico e Azione sul referendum: "Un solo Sì, dimezzare il tempo di residenza per la cittadinanza" - "Una scelta di equilibrio e responsabilità ". La definiscono così Pri, Partito Liberaldemocratico e Azione la scelta sui cinque quesiti referendari che sono "cinque nodi cruciali che vanno affrontati e risolti in Parlamento e nella contrattazione per il futuro del lavoro e della cittadinanza in.

'Cesena chiama Roma: "Progetti di vita autonoma dei disabili? Abbiamo una macchina da corsa, ma senza benzina" - “Cesena chiama Roma” è stato il titolo della tradizionale serata del sindaco Enzo Lattuca e di tutta la giunta comunale che si è tenuta all'area dibattiti lunedì sera della Festa Democratica dell’Unit ... Segnala cesenatoday.it

Nasce il partito liberaldemocratico: "Porteremo in città una voce ... - Nasce il partito liberaldemocratico: "Porteremo in città una voce libera fuori dai due schieramenti" Luigi Di Placido sarà il coordinatore cesenate della nuova forza politica che verrà fondata ... Riporta ilrestodelcarlino.it