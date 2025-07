Opposizioni in Aula Meloni riferisca sui dazi basta scappare

Avs, Pd, M5s, Iv, Azione e Più Europa chiedono nell'Aula della Camera un'informativa urgente di Giorgia Meloni sui dazi. " Trump ha deciso i dazi al 30%, una scelta irresponsabile che rischia di portare una crisi economica e sociale enorme", Meloni "ha il dovere di condivide la strategia del governo con le opposizione. Venga immediatamente in Aula", ha detto Angelo Bonelli di Avs. "Sono passate 72 ore dall'annuncio di Trump. La patriota smetta di nascondersi e scappare e venga a riferire. Chiediamo la convocazione della conferenza dei capigruppo per formalizzare la richiesta", le parole della dem Chiara Braga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Opposizioni in Aula, Meloni riferisca sui dazi, basta scappare

In questa notizia si parla di: aula - meloni - dazi - scappare

Meloni sbugiarda Elly e Conte in Aula tra le carnevalate dell’opposizione - Question time rovente alla Camera: il premier tiene il punto su energia, Green deal, agenti. Sferzata a Giuseppe Conte sulla Difesa: «Oggi antimilitarista, ieri aumentava le spese».

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Kefiah e fantasmi in Aula alla Camera, Meloni non raccoglie e solo alla fine ‘sbotta’ con Schlein - (Adnkronos) – "Ma perché si è fatta fregare così?". Nemmeno le accuse di Giuseppe Conte hanno smosso Giorgia Meloni, che per tutta la durata del premier time alla Camera ha mantenuto un 'aplomb' invidiabile.

GIORGIA, MA QUANTO CI COSTI? Giovedì 17 luglio saranno 1000 giorni del Governo Meloni. Mille giorni di promesse mancate, tasse aumentate, famiglie più povere. La Presidente del Consiglio continua a raccontare che va tutto bene. Ma la verità è che que Vai su Facebook

Opposizioni in Aula, Meloni riferisca sui dazi, basta scappare; Francia: I dazi Usa all'Ue sono un ricatto, non siamo vassalli | Dalla Ue contromisure per 72 miliardi: anche bourbon e Boeing; Dazi Ue sui prodotti Usa, dalle componenti dei Boeing fino al bourbon: 72 miliardi di tariffe per rispondere a.

Opposizioni in Aula, Meloni riferisca sui dazi, basta scappare - Avs, Pd, M5s, Iv, Azione e Più Europa chiedono nell'Aula della Camera un'informativa urgente di Giorgia Meloni sui dazi. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Dazi, opposizioni chiedono in aula Camera informativa Meloni: "non si nasconda" - Pd, M5s, Avs, Iv e Azione hanno chiesto in aula alla Camera che la premier Giorgia Meloni riferisca in Parlamento ... Come scrive notizie.tiscali.it