Immissioni in ruolo docenti 2025 Lombardia | istanze fase 1 fino al 16 luglio AVVISO

In seguito ai provvedimenti del 14 luglio 2025, con cui sono stati designati i destinatari di contratti a tempo indeterminato o determinato finalizzati al ruolo per l’anno scolastico 202526, l'USR Lombardia fornisce istruzioni relative alla fase di assegnazione della sede. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ruolo - lombardia - fase - luglio

Prove equipollenti Esami di Stato II grado: ruolo del CdC, modalità di adattamento, strumenti compensativi, esempi, documenti. Il vademecum dell’USR Lombardia - L’adozione di prove equipollenti per gli studenti con disabilità rappresenta un punto essenziale per garantire l’equità nelle valutazioni finali nel secondo ciclo di istruzione.

Traffico di droga e armi tra Milano e Malaga: 24 arresti. Il ruolo di un 35enne di Limbiate e quel fiume di hashish e coca in Lombardia - Milano, 21 maggio 2025 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia -, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale, nei confronti di 24 persone (17 destinatari di misura custodiale in carcere e 7 della misura degli arresti domiciliari) gravemente indiziate di essere, a vario titolo, promotori, organizzatori e partecipi di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacent i.

Monza Centrale Porta Nord, così si trasformerà la stazione: "Nuovo ruolo primario in Lombardia" - Monza Centrale Porta Nord. Una nuova denominazione e una trasformazione in arrivo per la stazione di Monza.

Immissioni in ruolo docenti 2025/25, FASE 1 aperta in Lombardia: domanda da GaE e concorsi dal 9 al 10 luglio su Istanze online. GUIDA Vai su X

Dopo l’incontro dell’8 luglio con #Assodelivery sul protocollo caldo, abbiamo giudicato inaccettabile la proposta ricevuta: nessuna misura concreta su #salute, #sicurezza e compensazioni per i #rider. NIdiL CGIL ha chiest Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025 Lombardia: istanze fase 1 fino al 16 luglio. AVVISO; Immissioni in ruolo docenti 2025/25, FASE 1 aperta in Lombardia: domanda da GaE e concorsi dal 9 al 10 luglio su Istanze online. GUIDA; Immissioni in ruolo 2025, per i docenti si parte subito con la fase ordinaria e si prosegue in agosto con la procedura straordinaria.

Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 al via: 48.504 posti disponibili (11mila in Lombardia), ordine graduatorie, Fase 1 e Fase 2. Decreto, tabella posti per regione e Allegato ... - Ai nastri di partenza le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26. orizzontescuola.it scrive

Immissioni in ruolo docenti 2025/25, FASE 1 aperta in Lombardia: domanda da GaE e concorsi dal 9 al 10 luglio su Istanze online. GUIDA - In attesa del decreto ministeriale che definirà il numero di posti autorizzati per le assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2025/26, l'USR Lombardia ha avviato la FASE 1 della procedu ... Secondo orizzontescuola.it