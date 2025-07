Islamici bloccano lo sgombero della moschea non autorizzata | tutto rimandato nel lecchese

A Costa Masnaga, in provincia di Lecco, c'√® una moschea non autorizzata all'interno degli spazi dell' associazione La Speranza, che sorge nell'ex opificio della cittadina. Questa mattina si sarebbe dovuto effettuare lo sgombero, tanto che il sindaco Sabina Panzeri si √® presentato sul posto insieme alla polizia locale ma senza la forza pubblica. Al loro arrivo, sindaco e polizia locale hanno trovato i fedeli barricati all'interno della struttura in modo tale da impedire lo sgombero: senza forza pubblica l'operazione non √® potuta andare avanti, perci√≤ √® stato rimandato. La vicenda ha origini ai primi anni Duemila, quando l'associazione decise di trasformare alcuni locali dell'ex opificio, che per√≤ come destinazione urbanistica ha quella di " deposito industriale ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Islamici bloccano lo sgombero della moschea non autorizzata: tutto rimandato nel lecchese

