A scadenze regolari, un po’ come l’arrivo periodico degli uccelli migratori (significativamente, ogni anno, si comincia in genere con allodole e tordi), si ripropone una specie ben nota a etologi e politologi: il macronista italico. Ecco, in epoca di dazi, il macronista italico – sulla scia del vate Emmanuel dell’Eliseo – cerca il brivido dello scontro violento con Trump. Mostrandosi in posa plastica, l’esemplare macronista è piĂą interessato alla durezza dell’invettiva contro la Casa Bianca che non al reale rischio di far danno all’economia italiana. Per aver un’idea della posta in gioco, la sola Italia nel 2024 ha esportato negli Usa beni per un valore di 65 miliardi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Macron & Co, chi vuole lo scontro con gli Usa e ignora i danni all'economia