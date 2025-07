Regionali Salvini | Per la Lega squadra che vince non si cambia

“Alle regionali, non ci sarĂ nessun problema. E’ un dibattito soprattutto giornalistico, ho le idee chiare, troveremo le soluzioni in tutte le regioni che vanno al voto.” Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a margine dell’apertura del nuovo ponte che collega il il VI al VII municipio nell’area di Tor Vergata che dal 28 luglio sarĂ interessata dal Giubileo dei Giovani. “Non vedo nessun problema. Ognuno avanza le sue pretese. Noi riteniamo che il buon governo della Lega in Veneto sia noto in Europa, non solo in Italia. Quindi squadra che vince non si cambia. Poi ragioniamo con tutti, ma non c’è nessun ultimatum. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali, Salvini: "Per la Lega, squadra che vince non si cambia"

Regionali Veneto, Salvini: "Dopo Zaia c'è solo Zaia" - Matteo Salvini ha ribadito il sostegno al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in vista delle prossime elezioni regionali.

Salvini e le regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»

Regionali in Toscana, Salvini a Firenze: "Mi interessa che ci sia presto un candidato" - Firenze, 30 maggio 2025 – La scelta del candidato alla presidenza della Regione Toscana del centrodestra "a me interessa che ci sia velocemente.

