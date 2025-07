Vigilante picchiato per un rimprovero 22enne sconterà 3 anni ai lavori di pubblica utilità

LECCE - Si è concluso con un patteggiamento a tre anni di reclusione, convertiti in lavori di pubblica utilitĂ , il procedimento a carico di M.L., 22enne di Cavallino, ritenuto il principale responsabile della violenta aggressione ai danni di un addetto alla vigilanza nel porto di San Foca. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nicolas Lucifora ucciso a 17 anni a Francofonte, fermato un 22enne per omicidio - Nel corso del sopralluogo è stato rinvenuto e sequestrato il coltello a scatto con cui è stato ferito e ucciso il 17enne

Francofonte, ucciso a 17 anni: fermato un 22enne - Sarebbe un 22enne di Francofonte, nel Siracusano, l’autore dell’ omicidio del 17enne Nicolò Lucifora, accoltellato nella notte tra il 19 e il 20 aprile proprio a Francofonte.

Nicolas ucciso a coltellate a 17 anni a Siracusa, 22enne fermato confessa: “Corteggiava la mia fidanzata” - Francesco Milici, 22 anni, ha confessato l'omicidio del 17enne Nicolas avvenuto nel sabato prima di Pasqua nel siracusano.

Vigilante picchiato per un rimprovero, 22enne sconterà 3 anni ai lavori di pubblica utilità - Si chiude così l’episodio avvenuto nel porto di San Foca, a Melendugno, il 10 luglio del 2022, costato alla vittima ferite giudicate guaribili in 205 giorni. Si legge su lecceprima.it

