Autostrada A1 | incendio di bosco nella storica Panoramica a Barberino di Mugello

Un incendio boschivo, con un’alta colonna di fumo, è stato segnalato verso le 11 di stamani al km 249+500 del tratto storico dell’A1, la cosiddetta “Panoramica”, poco dopo la galleria di Poggio Palina in direzione nord, nel comune di Barberino di Mugello (Fi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: incendio di bosco nella storica Panoramica a Barberino di Mugello

In questa notizia si parla di: incendio - panoramica - barberino - mugello

Incendio in galleria sull’A1 Panoramica: auto in fiamme | FOTO - Nella mattinata di venerdì 13 giugno, intorno alle ore 11.40, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un incendio a un’autovettura lungo l’autostrada A1 Panoramica, all’interno della galleria Campolungo, al km 216 in direzione sud, nel territorio bolognese.

Autostrada A1: incendio di bosco nella storica Panoramica a Barberino di Mugello. Tratto chiuso - Un incendio boschivo, con un’alta colonna di fumo, è stato segnalato verso le 11 di stamani al km 249+500 del tratto storico dell’A1, la cosiddetta “Panoramica”, poco dopo la galleria di Poggio Palina in direzione nord, nel comune di Barberino di Mugello (Fi L'articolo Autostrada A1: incendio di bosco nella storica Panoramica a Barberino di Mugello.

Incendio lungo l’autostrada, Panoramica temporaneamente chiusa: tratto riaperto - Firenze, 15 luglio 2025 – Un incendio boschivo, con un'alta colonna di fumo, è stato segnalato verso le 11 di martedì 15 luglio al km 249+500 del tratto storico dell' autostrada A1, la cosiddetta " Panoramica ", poco dopo la galleria di Poggio Palina in direzione nord, nel tratto compreso tra Pian Del Voglio e Aglio in direzione Firenze.

Autostrada A1: incendio di bosco nella storica Panoramica a Barberino di Mugello. Tratto chiuso; Incendio lungo l’autostrada, Panoramica temporaneamente chiusa: tratto riaperto; Incendio boschivo, chiuso e riaperto un tratto dell'A1 Panoramica.

Nuovo fronte dell’incendio boschivo a Barberino di Mugello: chiuso il tratto panoramico dell’A1 - Intervento in corso con elicottero regionale, squadre AIB, Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestale: l’incendio è in contenimento ... Lo riporta msn.com

Incendio sull’A1 nel comune di Barberino di Mugello (FI) - Un incendio boschivo, con un’alta colonna di fumo, è stato segnalato verso le 11 di stamani al km 249+ ... Riporta expartibus.it