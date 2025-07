Visibilia dichiarato nullo il capo di imputazione

Nuova sconfitta della Procura della Repubblica di Milano nelle inchieste contro Daniela Santanchè. Il processo per i falso in bilancio di Visibilia, la società fondata dall'attuale ministro della Giustizia, perde un pezzo, e non è un pezzo da poco: esce di scena proprio Visibilia srl, l'azienda che finora era sul banco degli imputati in base alle legge sulla responsabilità delle persone giuridiche. Il tribunale presieduto dal giudice Giuseppe Cernuto ha dichiarato nullo il capo di imputazione formulato dalla Procura, e ha rispedito questa parte di fascicolo all'indietro, nella fase delle indagini preliminari, da cui verosimilmente non si muoverà più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Visibilia, dichiarato nullo il capo di imputazione

