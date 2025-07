Leoni Inter tra i due litiganti il terzo gode Una big inglese supera le milanesi e fa la prima offerta per il giocatore!

Giovanni Leoni, futuro in bilico: Inter e Milan sfidate dal Liverpool per il giovane difensore del Parma. Pronta l’offerta!. L’ Inter continua a monitorare attentamente la situazione di Giovanni Leoni, giovane difensore diciottenne del Parma che sta attirando l’attenzione di numerosi club, tra cui anche il Milan. Tuttavia, la concorrenza si fa sempre più agguerrita, con il Liverpool pronto a superare i nerazzurri nella corsa al talento romano. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, i Reds avrebbero infatti presentato un’offerta più alta rispetto ai 30 milioni di euro proposti dalla dirigenza dell’Inter, avvicinandosi alla cifra richiesta dal Parma, che ha messo il difensore in vendita per almeno 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

