Perugia attivate le trappole per il monitoraggio e la cattura delle zanzare

Cinquanta trappole acquistate dall’Usl Umbria 1 per la cattura e il monitoraggio delle zanzare. L'ultima è stata collocata al parco di Santa Giuliana di Perugia il 7 luglio. "L’area verde in questione è collocata nella zona della stazione dei bus dove arrivano pullman da varie parti d’Italia e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

