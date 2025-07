Come ricorda Christian Rocca, «le recenti prese di posizione, anche di sinceri amici dell’Ucraina, contro la meritoria campagna di Pina Picierno, Marco Taradash ed Europa Radicale per fermare l’esibizione del direttore d’orchestra e propagandista russo Valery Gergiev, inopinatamente invitato dallo zar di tutte le Campanie Vincenzo De Luca, non tengono conto di quanto sia strumentale, pericolosa e potente l’arma ibrida della cultura russa usata da Mosca nella guerra al sistema liberaldemocratico». A conferma della tesi, oggi su Repubblica interviene anche Julija Navalnaja, vedova di Aleksej Navalny, dissidente russo morto nei gulag, per chiedere che non si consenta l’esibizione del famoso direttore d’orchestra, nonchĂ© amico, sostenitore e «promotore della politica criminale di Putin, suo complice e fiancheggiatore». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Navalnaja contro De Luca, con un messaggio per Elly Schlein