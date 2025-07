Temptation Island raddoppia al mercoledì

Complici i risultati straordinari ottenuti nelle prime due puntate, Temptation Island si allunga. La tredicesima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia conquista infatti un appuntamento in più rispetto ai sei previsti e, dalla prossima settimana, andrà in onda per ben due sere. Attualmente, il viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste ha raggiunto una media di 3.574.000 telespettatori e il 28,7% di share. Numeri monstre che hanno accesso il prime time di Canale 5, che ha deciso di allungare il reality di una puntata. Questa settimana, invece, Temptation Island 13 andrà in onda regolarmente giovedì sera con il terzo appuntamento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Temptation Island raddoppia al mercoledì

In questa notizia si parla di: temptation - island - raddoppia - mercoledì

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

#TemptationIsland si allunga e raddoppia Se siete fan di Temptation prendete carta e penna e segnatevi quando andrà in onda. Il programma visto il successo di ascolti si allunga di una puntata. Ma non solo raddoppia anche: La terza puntata di Temptation Is Vai su Facebook

Temptation Island tra Checco Zalone e Lascia o Raddoppia: così il programma cattura le masse https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/temptation-island-tra-checco-zalone-e-lascia-o-raddoppia-cos%C3%AC-il-programma-cattura-le-masse/ar-AA1I6zeZ?o Vai su X

Temptation Island raddoppia: due puntate in onda mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, poi il gran finale; Temptation Island raddoppia!; Temptation Island raddoppia, arrivano due puntate in una settimana dopo gli ascolti record: ecco quando. In milioni davanti al teleschermo.