Omicidio Cerciello Rega in appello ter pena ridotta per Gabriele Natale Hjorth

Ridotta di 5 mesi, a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni, nel terzo processo d'appello, la condanna per Gabriele Natale Hjorth, per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. La sentenza è stata emessa dai giudici della Seconda Corte di Assise di Appello di Roma che ha accolto la richiesta della procura generale di ridurre la condanna rispetto agli 11 anni e 4 mesi decisi nell’Appello bis. Alla luce della sentenza della Cassazione del 12 marzo scorso era stato disposto infatti un nuovo processo di appello, il terzo, limitatamente al trattamento sanzionatorio dichiarando irrevocabile la responsabilitĂ penale di Hjorth, attualmente ai domiciliari col braccialetto elettronico a casa della nonna a Fregene e anche oggi presente in aula per la lettura del dispositivo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio Cerciello Rega, in appello ter pena ridotta per Gabriele Natale Hjorth

In questa notizia si parla di: appello - omicidio - cerciello - rega

Omicidio Saman Abbas, arrestati due cugini dopo la condanna in Appello - I cugini di Saman Abbas, Nomanulhaq Nomanulhaq e Ijaz Ikram, sono stati arrestati, questa mattina, dai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia e sono stati associati nella Casa circondariale della città emiliana, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Omicidio La Duca, le accuse reggono in appello: confermato l'ergastolo per gli "amanti diabolici" - Confermata la condanna all'ergastolo per la coppia accusata di avere ucciso Carlo La Duca, marito di uno dei due imputati nonché migliore amico dell’altro.

Omicidio Eletti, il 12 maggio nuovo processo in Appello - Si terrĂ il 12 maggio il nuovo processo in Appello che vede imputato Marco Eletti per il doppio gesto sanguinario verso i familiari.

Oggi viene ricordata la nascita di Mario Cerciello Rega, (13 Luglio 1984) Carabiniere, nato e cresciuto a Somma Vesuviana (Napoli), ucciso mentre prestava servizio nel quartiere Prati a Roma. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, Cerciello e un suo collega Vai su Facebook

Omicidio Cerciello, in appello ter ridotta pena di 5 mesi a Hjorth; Omicidio Cerciello, appello ter: sconto di pena per Gabriel Natale Hjorth; Omicidio Cerciello, appello ter: Hjorth condannato a 10 anni e 11 mesi.

Omicidio Cerciello Rega, in appello ter pena ridotta per Gabriele Natale Hjorth - Gabriele Natale Hjorth è stato ora condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. Da tg24.sky.it

Omicidio Cerciello, appello ter: Hjorth condannato a 10 anni e 11 mesi - A Hjorth viene contestato il concorso anomalo in omicidio mentre per l’altro americano, Elder Finnegan Lee, la condanna a 15 anni è già definitiva ... Scrive msn.com