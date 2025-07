Kim Juve il difensore del Bayern Monaco nel mirino della Juventus | il suo profilo può essere spendibile soprattutto vista la volontà del club bavarese di cederlo a queste condizioni!

Kim Juve, il profilo dell’ex centrale del Napoli piace molto ai bianconeri: Madama potrebbe considerarlo, vista la posizione del Bayern Monaco. Kim Min-jae, difensore centrale classe 1996 della Corea del Sud e attualmente in forza al Bayern Monaco, sarebbe tornato tra gli obiettivi di mercato della Juventus. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Germania e riportate dal portale specializzato tz, l’ex difensore del Napoli sarebbe sul mercato, in quanto non è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare fisso nella formazione bavarese. Kim Min-jae al Bayern Monaco: un biennio al di sotto le aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kim Juve, il difensore del Bayern Monaco nel mirino della Juventus: il suo profilo può essere spendibile soprattutto vista la volontĂ del club bavarese di cederlo a queste condizioni!

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Dier lascia il Bayern per il Monaco - Eric Dier si appresta a lasciare il Bayern per il Monaco. Il calciatore inglese classe 1994 è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Harry Kane piace la vittoria del titolo “dolce” mentre finalmente si rompe la sua anatra con il Bayern Monaco - 2025-05-05 14:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Harry Kane ha ammesso di sentirsi “dolce” vincere il primo titolo della sua carriera stellare dopo che il Bayern Monaco è stato confermato come campioni della Bundesliga.

Come riportato da @fabriziorom , il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Renato Veiga, difensore del Chelsea che ha trascorso gli ultimi 6 mesi in prestito alla Juventus. L'acquisto del giovane portoghese è strettamente legato alla cessione di Kim #tu

? Damien #Comolli sarà a vedere Flamengo-Bayern Monaco, questa sera. Il dirigente della Juventus ha intenzione di puntare su un esterno destro titolare, visto che Alberto Costa non ha convinto del tutto (ed è spesso utilizzato come braccetto a destra)

Huijsen nel mirino di Bayern Monaco, Real Madrid e Chelsea: la clausola rescissoria e quanto guadagnerebbe la Juventus; De Ligt rischia tre anni di carcere: l'ex Juve in fuga, cosa è successo; De Ligt firma col Bayern e saluta la Juve.

Juventus, Hancko verso l’Atletico Madrid. Spunta Kim - I colchoneros stanno spingendo per il difensore del Feyenoord, e la Juventus potrebbe virare sul coreano in uscita dal Bayern. Secondo msn.com

Renato Veiga Bayern Monaco, i bavaresi piombano sull’ex difensore della Juve! Le novità e cosa può succedere in estate - Le novità e cosa può succedere nel corso di questa estate Il Bayern Monaco ha inserito Renato Veiga nella lista delle opzi ... Da juventusnews24.com