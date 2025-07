Doveva essere una serata di grande musica, quella organizzata alla Fogliano Arena di Latina, ma invece l'evento con protagonista Gianluca Vacchi si è trasformato in un flop e poi in un vero e proprio caso. L'imprenditore e influencer bolognese era atteso a Latina per un dj-set esclusivo ma, dopo avere mixato alcune canzoni davanti a circa trecento persone, Vacchi ha abbandonato il palco senza dare spiegazioni e la serata si è conclusa nel peggiore dei modi: evento annullato e pubblico rimborsato. Cosa è successo a Latina. È accaduto sabato 12 luglio alla Fogliano Arena, dove d'estate si svolgono concerti ed eventi che richiamano residenti e turisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Problemi tecnici e poco pubblico, Gianluca Vacchi abbandona il dj-set a Latina. Cos'è successo