Triumph fa sul serio con l’Enduro Racing | come va la TF250E

Una giornata in sella alla nuova arrivata nel panorama dell’off-road specialistico, tra mulattiere e fettucciati: motore pastoso e dolce sotto, potente sopra e con freno motore non invadente. Assetto pronto gara, ecco come va e quanto costa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Triumph fa sul serio con l’Enduro Racing: come va la TF250E

