Trovato un cadavere nel pozzo di Tegna | è di un 52enne svizzero indagini in corso

Dramma questa mattina a Tegna, nel Locarnese (Canton Ticino) dove poco prima delle 7.30 è stato segnalato un corpo alla deriva nelle acque del pozzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori del servizio ambulanza locarnese e valli (Salva), ma purtroppo per.

