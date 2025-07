Alberto Trentini Schlein al sit-in | Governo dimostri impegno concreto per la sua liberazione

“Continuiamo a chiedere come abbiamo fatto nei mesi scorsi ogni sforzo per la liberazione di Alberto Trentini, che non ha colpe se non quella della generosità di andare per il mondo ad aiutare chi è più in difficoltà . Questo silenzio non può continuare, serve un impegno concreto da parte del governo e di chiunque ne ha il potere, noi la nostra parte la stiamo facendo per la liberazione di Alberto. Sono passati otto mesi, il governo svizzero si è impegnato per la liberazione di chi era in carcere con Alberto Trentini e ha raccontato di indicibili sofferenze all’interno di questo carcere. È una situazione che non può essere tollerata un minuto di più. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alberto Trentini, Schlein al sit-in: "Governo dimostri impegno concreto per la sua liberazione"

