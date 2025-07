Dove fare colazione a Verona le pasticcerie storiche e le novità

Verona offre numerose opzioni per una colazione deliziosa, con pasticcerie e caffè rinomati per la qualitĂ dei loro prodotti. Da storici locali come Caffè Borsari e Pasticceria Carducci, a moderne proposte come Elk Bakery e Lemon Tree Caffè, i visitatori possono godere di croissant artigianali. 🔗 Leggi su Veronasera.it