Sgarbo alla Juventus Kolo Muani-Inter | cosa sta succedendo

Intreccio tra Juventus e Inter con Kolo Muani proposto ai nerazzurri: ecco cosa sta succedendo per l’attaccante francese È uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus, ma la sua strada si sta intrecciando anche con l’Inter. Kolo Muani ha terminato il prestito in bianconero ed ha fatto ritorno, almeno sulla carta, al Paris Saint-Germain. Sulla carta perché Luis Enrique non lo considera fondamentale nel suo progetto, anzi a dire il vero non lo considera proprio: non c’è spazio per l’attaccante transalpino nella rosa dei campioni d’Europa e vice-campione del mondo ed allora si aspetta l’offerta giusta che, al momento, non è quella della Juventus. 🔗 Leggi su Sportface.it