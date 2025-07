“Dammi il LA” è la prima serie italiana dedicata alla BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) che unisce intrattenimento e sensibilizzazione, trasformando un tema medico delicato in una narrazione coinvolgente. Disponibile su Prime Video nella sua versione filmica, e lanciata inizialmente come webserie su Corriere Salute, il progetto racconta le avventure di un coro amatoriale alle prese con problemi respiratori, in un contesto dove la prevenzione della BPCO diventa protagonista. Una serie che “dona fiato” anziché toglierlo. Se molti film “lasciano senza fiato”, “ Dammi il LA ” invece restituisce respiro. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Dammi il LA”: la serie che parla di BPCO con leggerezza, musica e tanta umanità