Immissioni in ruolo docenti nel Lazio fase 1 fino al 15 luglio AVVISI

Anche nel Lazio sono partite le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 202526. L'Ufficio scolastico regionale ha pubblicato gli avvisi con le istruzioni per gli aspiranti docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Corsi docenti di sostegno Indire, CNDDU: “Preoccupa la situazione di potenziale esclusione di numerosi insegnanti di ruolo” - CNDDU - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per la situazione di potenziale esclusione dai percorsi di formazione Indire destinati ai docenti di sostegno, che coinvolge numerosi insegnanti di ruolo, tra cui quelli appartenenti alla classe di concorso A046 – Discipline giuridiche ed economiche, i quali hanno maturato tre anni di servizio sul sostegno in virtù di assegnazioni provvisorie interprovinciali disposte dagli Ambiti Territoriali Provinciali (ATP) presso istituti secondari di primo grado.

Docenti che hanno abbandonato nomina supplenza GPS sostegno potranno partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo? - Il docente, che abbandona la supplenza conferita da GPS sostegno, non potrĂ ottenere altre supplenze al 30/06 e al 31/08 per l'intero biennio di vigenza delle graduatorie.

Docenti supplenti sostegno: riconferma sullo stesso posto, scorrimento GPS per il ruolo, percorsi per la specializzazione. Da maggio nuove opportunità - L’anno scolastico sta per volgere al termine, ma al contrario la procedura per la nomina degli insegnanti di sostegno per il prossimo anno sta per entrare nel vivo.

Assemblea sindacale: Immissioni in ruolo 2025/26 nel Lazio Martedì 15 luglio alle ore 14.30 partecipa all'assemblea online su Google Meet Temi: avvio delle procedure, avvisi USR, contingente, posti e scelta di provincia e scuola.

Immissioni in ruolo Docenti 2025 2026: ecco il Decreto che autorizza 48504 posti, le Tabelle, come fare domanda - Il Ministero dell'istruzione ha dato ufficialmente avvio alle immissioni in ruolo dei docenti per l'a. Segnala ticonsiglio.com

Immissioni in ruolo docenti 2025/26 Lazio, ecco i posti disponibili - In attesa del decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2025/26, l'USR Lazio pubblica il prospetto dei posti disponibili. orizzontescuola.it scrive