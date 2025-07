Ragazza picchiata in strada a Como a terra con volto tumefatto | 21enne fermato con droga e 2.300 euro

Un terribile caso di violenza a Como, che poteva finire in tragedia. Ieri 14 luglio verso le 18.30 di ieri, una volante della polizia di stato è intervenuta in via Cadorna dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di una ragazza da parte di un cittadino straniero. La giovane in terra col. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: ragazza - como - terra - picchiata

Ragazza morta travolta dal treno a Cadorago vicino Como, la 24enne stava attraversando un passaggio a livello - Si sarebbe suicidata la ragazza morta dopo essere stata travolta da un treno a Cadorago, nei pressi di Como.

Violenze contro la madre, il fratello minorenne e la ex ragazza: denunciato a Como giovane di 23 anni - Un nuovo episodio di violenza domestica ha scosso la periferia sud di Como, dove un giovane di 23 anni di origini tunisine è stato denunciato per aver aggredito la madre e picchiato il fratello quindicenne che era intervenuto in sua difesa.

Completamente ubriaca nel pomeriggio sul lungolago di Como: ragazza di 24 anni soccorsa in codice rosso - Pomeriggio movimentato sul lungolago di Como. Intorno alle 17.30 di lunedì 23 giugno 2025, una ragazza di 24 anni è stata soccorsa sul Lungo Lario Trieste in evidente stato di ubriachezza.

Inseguita, trascinata per i capelli, gettata a terra con violenza, presa a ginocchiate al volto, calci e pugni al capo e allo stomaco in due riprese, circondata da un branco di coetanee quattordicenni sabato sera alla villa comunale di Chieti. Un pestaggio violentiss Vai su Facebook

Como, prima la discussione e poi l’aggressione, presa a calci e pugni in strada. Denunciato dalla Polizia di Stato di Como per lesioni e spaccio di droga. - Questura di Como | Polizia di Stato; Ragazza picchiata in strada a Como, a terra con volto tumefatto: 21enne fermato con droga e 2.300 euro; Ragazza picchiata da un 21enne a Como e trovata sotto shock col volto tumefatto in strada.

Ragazza picchiata da un 21enne a Como e trovata sotto shock col volto tumefatto in strada - Un 21enne egiziano è stato denunciato a Como per spaccio e lesioni dopo aver aggredito una ragazza in via Cadorna. Si legge su virgilio.it

Sequestrata in hotel e picchiata a pugni e schiaffi: «Perché l'ex ... - Una ragazza di 22 anni ha passato un vero e proprio Natale da incubo per via del suo ex fidanzato, inspiegabilmente mandato ai domiciliari anziché in carcere. Secondo leggo.it