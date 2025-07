Dalla minaccia di dazi del 100 per cento all’ammissione di non essere ancora pronto a «chiudere» con Vladimir Putin, pur essendo rimasto «molto deluso» dallo zar. Le giravolte di Donald Trump però non sembrano essere finite qui: il Financial Times scrive infatti che il capo della Casa Bianca ha chiesto a Volodymyr Zelensky se l’Ucraina sarebbe in grado di colpire Mosca nel caso gli Stati Uniti fornissero armi a lungo raggio a Kyiv. La telefonata del 4 luglio tra Trump e Zelensky. Fonti informate sulle discussioni sull’asse Washington-Kyiv hanno riferito al Financial Times che, durante la telefonata del 4 luglio tra i due leader, Trump ha chiesto a Zelensky: «Puoi colpire Mosca? E anche San Pietroburgo?». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ft: «Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca»