Strong presenta SRT 427 il dongle 4K con Google TV che unisce streaming e satellite

Strong SRT 427 è disponibile all'acquisto in Italia: ecco il nuovo TV box 2-in-1 con Google TV che unisce streaming e satellite. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Strong presenta SRT 427, il dongle 4K con Google TV che unisce streaming e satellite

In questa notizia si parla di: strong - google - unisce - streaming

Strong si lancia nei proiettori. Mira1 arriva a 150 pollici, Full HD e ha Google TV - Il marchio, che già propone TV, set top box e dispositivi di rete, ha presentato tre proiettori, di cui due mini a prezzi accessibili.

Perché cambiare TV se quello vecchio funziona ancora? La gamma Strong di Google TV risolve ogni esigenza - Dai set top box alle stick HDMI passando per i dongle, qualsiasi sia la propria esigenza c'è un prodotto Strong per soddisfarla con prestazioni affidabili e durature.

Perché cambiare TV se quello vecchio funziona ancora? La gamma Strong di Google TV risolve ogni esigenza - Dai set top box alle stick HDMI passando per i dongle, qualsiasi sia la propria esigenza c'è un prodotto Strong per soddisfarla con prestazioni affidabili e durature.

IL COMITATO I ZONA FIV CELEBRA IL SUCCESSO DELLA SQUADRA TECHNO 293 DELLO YC ITALIANO+ 4 luglio – Il Comitato I Zona FIV si unisce ai festeggiamenti per gli straordinari risultati ottenuti dalla squadra Techno 293 dello Yacht Club Italiano du Vai su Facebook

Strong presenta SRT 427, il dongle 4K con Google TV che unisce streaming e satellite; Dai nuova vita al tuo TV con un box Google TV Strong: tre scelte per tutte le esigenze; Google Camp torna in Sicilia, al via a Sciacca l’evento che unisce i potenti del pianeta.