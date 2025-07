Calciomercato Serie A 10 trattative e affari da seguire

Il calciomercato entra nel vivo con l’avvio dei ritiri e l’avvicinarsi dei primi impegni: allenamenti, tournée, amichevoli e poi il via della stagione ufficiale. Le squadre della Serie A sono alle prese con settimane di lavoro febbrile per mettere a disposizione del tecnici rose adatte agli obiettivi e, nel contempo, dare anche una sistematina ai bilanci. Ecco una guida a dieci trattative da non perdere perché sono destinate a diventare i tormentoni dell’estate dei tifosi italiani. Calciomercato Serie A, ecco le 10 trattative da seguire. Leggi anche: Serie A 20252026, il calendario e tutte le date da segnare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Calciomercato Serie A, 10 trattative e affari da seguire

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Calciomercato, affare Bijol: svolta in Serie A - Il calciomercato continua a regalare i primi colpi a sorpresa in vista della prossima stagione. Spunta il nuovo affare in Serie A: ecco l’intreccio decisivo Bijol è diventato in poco tempo un difensore affidabile in Serie A.

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A - di Redazione Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A per le prossime sessioni di mercato.

SPECIALE CALCIOMERCATO - Il menù del giorno: le manovre in casa Catanzaro, le ultimissime sulla questione ds del Cosenza, ultimi affari di B e un focus... Vai su Facebook

