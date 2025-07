Ritiro sociale e bullismo a scuola | come prevenire il fenomeno degli hikikomori

Il fenomeno degli hikikomori, ovvero il ritiro sociale estremo di adolescenti e giovani adulti, cresce anche in Italia. Isolamento, abbandono scolastico e solitudine sono spesso conseguenze di una mancanza di ascolto e supporto a scuola, insieme a esperienze di bullismo. Questo articolo analizza cause, testimonianze e possibili strategie di intervento Hikikomori in Italia: dimensioni e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Ansia, depressione ritiro sociale e ancora aggressività , impulsività e comportamenti oppositivi: quanto e come incide il ruolo della famiglia? Lo studio - L'interesse intorno alla salute mentale infantile cresce e gli esperti si interrogano: siamo di fronte a una reale crisi o i bambini di oggi hanno minore resilienza di quanto ritenuto? Una nuova ricerca, condotta dal Boston Children’s Hospital e pubblicata su Communications Psychology, approfondisce gli effetti dell’esposizione precoce a eventi stressanti, diversi tipi di traumi e al ruolo della resilienza familiare nella protezione dai sintomi psicopatologici.

Allarme Hikikomori tra i giovani foggiani: come si rivela il fenomeno di 'estremo ritiro sociale' e cosa bisogna fare - E’ una patologia “nuova”: l’emersione dei primi casi si è avuta in Giappone già una trentina di anni fa, ma soprattutto nell’ultimo lustro, a partire dal Covid, secondo gli esperti si sta diffondendo a macchia d’olio anche in Occidente (Italia, Puglia e Capitanata.

Secondo l’ex studentessa, il problema è anche sociale: “I ragazzi oggi hanno solo la scuola e i social per definirsi. Pochi fanno sport, musica o politica. La loro autostima dipende dai voti e da immagini irreali su Instagram”. Vai su Facebook

Scrive orizzontescuola.it

Bullismo, allarme nelle scuole medie toscane: uno studente su quattro ... - “Nelle scuole medie il bullismo raggiunge il suo picco, con percentuali che sfiorano il 20- Secondo lanazione.it