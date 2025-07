Per i volontari che l’hanno trovato Allen la decisione delle autorità

La sparizione del piccolo Allen dal campeggio, che aveva tenuto tutti col fiato sospeso, si è per fortuna conclusa con la lieta notizia del suo ritrovamento a Latte, una frazione di Ventimiglia (Imperia). E ora è stata presa una decisione sui tre volontari, che sono stati fondamentali per il rinvenimento del bambino nella giornata di domenica 13 luglio. Allen è stato 36 ore in solitaria prima del ritrovamento da parte dei volontari della protezione civile. Stando al pediatra Diego Minghetti, “dubito che sia rimasto così a lungo senza bere. Era sporco come solo un bambino che ha vissuto 36 ore nel bosco può esserlo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it