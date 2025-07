Gemini migliora l’anteprima di Canvas | il codice web non aprirà più schede esterne

Google ha deciso di migliorare l'utilizzo di Canvas in Gemini rendendo il suo utilizzo molto più fluido e comodo L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gemini migliora l’anteprima di Canvas: il codice web non aprirà più schede esterne

Gemini introduce Audio Overview e Canvas: rivoluzione per ... - MSN - Oltre ad Audio Overview, Gemini introduce “Canvas”, uno strumento che trasforma la scrittura e il coding in un’esperienza più interattiva e intuitiva. Segnala msn.com

Cosa può fare Canvas per Gemini? - Il Sole 24 ORE - Google introduce un nuovo strumento di collaborazione con le potenzialità di Gemini per creare documenti, report e frammenti di codice all’interno di un unico ... Si legge su ilsole24ore.com