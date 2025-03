Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 20 marzo 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Italia-Germania, su Sky Cinema True Lies, su Canale 5 Titanic. Guida aiTv della serata del 20Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 20? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie, a partire dalle 21.10, si potrà seguire “Un viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon”, un dramma che racconta la storia di Zak, un giovane di 22 anni affetto dalla sindrome di Down, costretto a vivere in una casa di cura. Senza una famiglia alle spalle, Zak sogna di diventare un campione di wrestling. Con astuzia e determinazione, decide di fuggire per inseguire il suo sogno, incrociando il cammino di Tyler, un pescatore indebitato che, colpito dalla sua determinazione, decide di accompagnarlo in un viaggio avventuroso verso la Florida.