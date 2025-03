Internews24.com - Triplete Inter, i nerazzurri ci credono. Non è un miraggio

di Redazione, ici. Non è un. Inzaghi e i suoi sono consapevoli delle loro forze e vogliono prendersi tuttoLa stagione dell’fin qui è ottima, la squadra di Inzaghi sta viaggiando a ritmi impressionanti ed è ancora in corsa su tutti i fronti. In campionato gode anche di un leggero vantaggio su Napoli che non deve però fare abbassare la guardia. Le ambizioni del club di Viale della Liberazione sono alte e adesso nessuno si nasconde più, c’è la voglia di replicare l’impresa del 2010.Il famosofirmato Mourinho che guidava un’eroica artefice di una stagione fantastica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport ad oggi in tutto l’ambienteista il piano A è proprio questo, volontà che si è rafforzata anche dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Milan a gennaio.