Harry Potter prima foto in costume del nuovo maghetto | occhiali e cicatrice

Tutti sanno che tra qualche anno torneremo a cimentarci nel mondo di Harry Potter. Un universo fantastico ancora amatissimo, per quanto ombreggiato dalle recenti produzioni cinematografiche e sporcato dalle dichiarazioni di J.K. Rowling. L’amore per Harry, Hermione e Ron non svanisce, anche se ci sarà prevedibilmente una scissione tra gli appassionati. Il giudizio sulla serie reboot sarà inevitabilmente divisivo, come dimostrato ampiamente dalle scelte di casting. Intanto la produzione ha deciso di condividere col mondo intero la prima foto dal set di Dominic McLaughlin nei panni del celeberrimo maghetto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Harry Potter, prima foto in costume del nuovo maghetto: occhiali e cicatrice

In questa notizia si parla di: harry - potter - prima - costume

Tornei di Quidditch, cosplay e il magico Hogwarts Express: il mondo di Harry Potter a due passi da Milano - Dall'11 aprile al 4 maggio il Centro di Arese si trasforma in un luogo incantato grazie a un grande evento dedicato al mondo di Harry Potter, in collaborazione con Warner Bros.

Harry Potter e la Pietra Filosofale: i dettagli del libro che vorremmo vedere nella serie HBO - Harry Potter e la Pietra Filosofale: i dettagli del libro che vorremmo vedere nella serie HBO Il remake di Harry Potter  della HBO porterà ancora una volta sullo schermo la storia di Harry Potter e la Pietra Filosofale, ma questa volta alcuni momenti del libro, trascurati nell’adattamento per il cinema, dovranno essere inclusi.

HBO rinnova Harry Potter: Silente, conflitti narrativi e il ritorno di Radcliffe - Sin da subito, l’annuncio della nuova serie TV Harry Potter ha acceso vivaci discussioni tra i fan, i quali attendono con trepidazione che HBO possa apportare le giuste modifiche ai dettagli del successo cinematografico.

Prima foto di Dominic McLaughlin con il costume ufficiale della nuova serie TV di Harry Potter Vai su Facebook

Harry Potter, prima foto in costume del nuovo maghetto: occhiali e cicatrice; Iniziano le riprese del nuovo 'Harry Potter', ecco la prima foto del maghetto; Harry Potter, prima foto ufficiale! Ecco il nuovo maghetto della serie remake di HBO.

Harry Potter, prima foto in costume del nuovo maghetto: occhiali e cicatrice - Acconciatura un po’ scompigliata, cicatrice e occhialini tondi a mostrare per bene il suo sguardo speranzoso ed emozionato. Come scrive dilei.it

Harry Potter: al via le riprese. La prima immagine ufficiale! - Sono ufficialmente iniziate le riprese della serie HBO di Harry Potter. Si legge su cinefilos.it